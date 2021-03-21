Женева, Швейцария, , 18:40 — REGNUM Общее число зарегистрированных инфицированных коронавирусом в мире достигло 122 524 424 человек, за последние сутки на планете Земля выявили 513 797 случаев заражения SARS-CoV-2. Такие данные приводит в воскресенье, 21 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 9 984 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 703 620.

Как передавало ИА REGNUM, накануне представители ВОЗ сообщали о выявлении в мире более 494 тыс. носителей SARS-CoV-2 за сутки.

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