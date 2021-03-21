Мадрид, 21 марта, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Специалист Йоахим Лёв (Германия) может возглавить испанский футбольный клуб. Об этом 21 марта сообщает Football Espana.

Granada Йоахим Лёв

Ранее сообщалось, что Лёв может быть назначен главным тренером «Реала» (Мадрид).

Специалист возглавляет сборную Германии с 2006 г. Под его руководством бундестим выиграла ЧМ (2014) и Кубок конфедераций (2017). В 2014 г. был признан тренером года по версии ФИФА.

Немецкий футбольный союз 9 марта сообщил, что Лёв попросил сразу после завершения чемпионата Европы расторгнуть его контракт. Отмечалось, что 61-летний специалист начал брать частные уроки испанского языка.