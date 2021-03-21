Дамаск, , 18:33 — REGNUM Пять лет назад велось активное наступление на удерживаемый террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) древний город Пальмира. Как освобождался этот стратегически важный город в центре Сирии — в нашем кратком пересказе тех событий.

Пальмира находилась под контролем террористов с мая 2015 года. Закрепившись в городе, радикалы заняли позиции в исторических зданиях и на высотах, окружавших город.

13 марта 2016 года началась операция по освобождению древнего города. Сирийская армия совместно с отрядами ополчения, бойцами «ЧВК Вагнера» и специалистами российских ССО начали заходить с юго-востока.

14 марта были захвачены две стратегически важные высоты, а в ходе боев был ликвидирован один из «эмиров» Пальмиры Халил Мохамед.

На следующий день под контроль правительственных сил перешла третья стратегически важная точка — «высота 939» в горах к западу от древнего города. 17 марта боевики безуспешно попытались контратаковать важный опорный пункт, однако после нескольких часов ожесточенных боев вернулись на свои позиции, понеся серьезные потери.

Днем позднее появилась информация о ликвидации второго «эмира» Пальмиры Султана Бин Абдиль-Рахмана. 20 марта сирийская армия, несмотря на значительные потери, продвинулась ближе к исторической части города, освободив от боевиков позиции, с которых можно было следить за трассой Итрия, что позволило отрезать пути снабжения боевиков.

22 марта был освобожден от террористов «Пальмирский треугольник», правительственные силы остановились в одном километре от города с юга и в пяти километрах от входа в Пальмиру с запада.

К 23 марта при поддержке с неба российской авиации, контроль сирийской армии был установлен в исторической части населенного пункта, а бойцы российской «ЧВК Вагнера», помогавшие освободить древний город, по заявлениям очевидцев, вошли в Пальмиру.

Следующие четыре дня террористы, занимавшие все стратегические точки в городе, осуществляли активное сопротивление, не желая покидать населенный пункт. Довольно медленное продвижение правительственных сил обуславливалось решением не использовать артиллерию ради сохранения руин древнего города.

24 марта под контроль сирийской армии перешли гора Мухтар, кольцеваяавтодорога Аль-Зераа, гора Аль-Тар, Долина гробниц и дворец Мозе, который террористы использовали в качестве штаба. На следующий день правительственные силы смогли отбить у боевиков замок Пальмира и большую часть садов Пальмиры. Тогда же боевики начали выводить свою технику из города, попутно устанавливая мины буквально на каждом квадратном метре города.

26 марта по сирийскому телевидению было заявлено об освобождении трех кварталов древнего города, а на рассвете следующего дня радикалы покинули населенный пункт. 27 марта Пальмира была освобождена от террористов, а над городом был поднят сирийский флаг.

Освобождение сирийской Пальмиры в конце марта 2016 года имело не только военно-стратегическое значение, но и репутационное. Возвращение этого города под контроль Дамаска дало надежду на полную победу над радикалами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).