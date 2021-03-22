Приштина, , 07:53 — REGNUM Косово и Словения оказались в числе самых счастливых стран мира согласно результатам глобального исследования «Индекс счастья», проведенного институтом Гэллап и опубликованным ООН.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в 2020 год, год начала пандемии США оказались на 19 месте в списке стран по уровню счастья.

Словения оказалась на 29-м месте, Косово — на 33-м. Косовары оказались счастливы на 6,3 пункта из 10. При этом соседняя с Косово Албанией оказалась на 93 месте. Самыми счастливыми в мире были признаны финны.

Счастье опрошенных изменяется по таким параметрам как уровень здравоохранения, социальная поддержка, уровень социальной защиты, восприятие коррупции, свобода выборов.

Составители отчета отмечали, что из-за пандемии люди стали более эмоционально сдержанными, что позволило им стать более устойчивыми на фоне глубокого кризиса.

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