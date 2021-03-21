Белгород, , 18:21 — REGNUM Проверку соблюдения правил промышленной безопасности в связи с пожаром в шахте рудника в поселке Яковлево Белгородской области начала прокуратура. Об этом 21 марта сообщается на сайте ведомства.

«Прокуратурой Белгородской области в связи с возгоранием 21 марта производственной техники в шахте АО «Яковлевский ГОК» организована проверка, — говорится в сообщении. — Пострадавших нет».

Отмечается, что оценка действиям должностных лиц организации в части соблюдения законодательства о промышленной безопасности будет дана в ходе надзорных мероприятий, проводимых с привлечением контролирующих органов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе главного управления МЧС по Белгородской области сообщили, что в поселке Яковлево локализовано возгорание транспортировочной ленты проходческого комбайна в шахте.

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