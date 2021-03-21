Амстердам, , 18:17 — REGNUM В Нидерландах полицейские задействовали водомёты для разгона демонстрации на Музейной площади в Амстердаме, сообщает 21 марта Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

Отмечается, что участники акции против коронавирусных ограничений не соблюдали дистанцию, также они не отреагировали на призывы полицейский разойтись по домам, после чего были применены водомёты.

Отметим, днём ранее на Музейной площади также прошла несогласованная акция протеста против ограничительных мер по COVID-19. Демонстранты сознательно не соблюдали дистанцию и ограничительные меры, против которых они, собственно, и протестовали. На призыв правоохранителей разойтись демонстранты не ответили, тогда против них применили водомёты.

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