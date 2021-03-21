Белгород, , 18:09 — REGNUM В поселке Яковлево Белгородской области локализовано возгорание транспортировочной ленты проходческого комбайна в шахте. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«В 17:00 объявлена локализация пожара (в шахте — прим. ИА REGNUM)», — отметили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, 21 марта в Белгородской области в шахте рудника произошло возгорание проходческого комбайна. ЧП произошло в поселке Яковлево. Спасатели, прибывшие на место ЧП, экстренно эвакуировали из шахты всех горняков — 277 человек.

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