Москва, 21 марта, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Отдых президента России Владимира Путина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в сибирской тайге спровоцировал шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 21 марта в социальной сети Facebook.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу

«Здорово, отдыхать тоже нужно. Надеюсь, отдохнули хорошо! Природа красивая!» — считает Марина А.

Многие пользователи обрадовались, что российский президент нашёл время, чтобы провести выходные в тайге. Люди уверены, что, в отличие от многих чиновников, Путин выбирает отдых на территории России.

«Если есть возможность, почему нет? Приятного отдыха!» — пишет Ванда Ш.

Некоторые комментаторы одобрили способ досуга главы Российской Федерации. Люди считают, что Путин выбрал крайне мужской способ провести свободное время.

«Правильный отдых настоящего мужчины!» — поделилась своим мнением Ольга З.

Нашлись и те, кто считают, что российский президент открыто рассказывает о своём времяпрепровождении.

«Президент великой страны отдыхает открыто, не стесняясь рюмок на столе и вездехода. Лишь мамкины революционеры дружно воют», — написал Владимир М.

Напомним, 21 марта на YouTube-канале телеканала «Звезда» появилось видео с тем, как президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проводят выходные в Сибири.