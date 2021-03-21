Москва, 21 марта, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Сюжет телеканала НТВ, согласно которому бывшая жена осуждённого актёра Михаила Ефремова Ксения Качалина живёт впроголодь, вызвал бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 21 марта в социальной сети Facebook.

Комната

«А работать, как все, и жить на это не пробовала?» — задаётся вопросом Галина Л.

Многие пользователи считают, что бедственное положение бывшей жены актёра является результатом её собственного образа жизни.

«Вы меня извините, а вот эта жена не пробовала на работу пойти? Неужели она в таком старческом возрасте или больная, на инвалидности, что себе на кусок хлеба с колбасой не может заработать?» — написала Валентина Ц.

Некоторые комментаторы уверены, что положение женщины можно радикально исправить, банально совершив уборку в собственной квартире.

«Почему не может убраться в собственной квартире и живет в грязи?» — пишет Елена Т.

Нашлись и те, кто предположил, что вскоре финансовое состояние бывшей жены актёры может измениться, ведь теперь у различных ток-шоу появился новый сюжет.

«Да всё нормально. Сейчас по ТВ-шоу походит, поплачется, и положение быстро поправится. Опять на всё хватит. Не за два же рубля их приглашают, ради рейтинга там неплохо платят», — считает Оксана К.

Напомним, 21 марта телеканал НТВ выпустил сюжет о бывшей жене осуждённого актёра Михаила ЕфремоваКсении Качалиной, которая живёт впроголодь.