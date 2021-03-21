Афины , , 17:49 — REGNUM Российский вратарь клуба «ПАС Янина» Юрий Лодыгин оставляет свои ворота в неприкосновенности уже пятый матч подряд в чемпионате Греции по футболу. Об этом 21 марта сообщает RT.

В матче 27 тура с «Атромитосом» Лодыгин не пропустил ни одного мяча, а «ПАС Янина» победил — 1:0. До этого голкипер отстоял на ноль в матчах с ОФИ (1:0), «Панатинаикосом» (1:0), «Ламией» (0:0), «Астерасом» (1:0).

Лодыгин известен по выступлениям за «Зенит» (Санкт-Петербург) и сборную России.

Лодыгин перешёл в «ПАС Янина» в январе. Контракт с 30-летним российским голкипером заключён до конца сезона. Последним клубом Лодыгина был тульский «Арсенал».