Вашингтон, , 17:39 — REGNUM Более 53 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки на территории США. Об этом 21 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, в стране за последние 24 часа выявили 53 722 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 29 784 199.

Также сообщается, что за это же время в США скончались 771 пациент с COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 541 918.

Как передает ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки выявили более 61 тыс. новых носителей SARS-CoV-2.

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