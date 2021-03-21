Уфа, , 17:37 — REGNUM Хоккейный клуб «Ак Барс» (Казань) одержал победу над «Салаватом Юлаевым» (Уфа) в третьем матче серии ½ финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Уфе завершилась победой гостей — 2:1. Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У команды из Казани отличились Кирилл Петров и Михаил Глухов. У хозяев поля шайбу забросил Дмитрий Кугрышев.

Итак, «Ак Барс» увеличил преимущество в серии — 3:0. Следующий, четвёртый, матч пройдёт в Уфе 23 марта.