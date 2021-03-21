Лиссабон, 21 марта 2021, 17:31 — REGNUM Уникальный эпизод произошел в матче II дивизиона чемпионата Португалии по футболу «Варзим» — «Марфа». В начале второго тайма голкипер клуба «Варзим» поразил ворота соперника ударом из своей штрафной площади — через все поле. Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
https://twitter.com/Canal_11Oficial/status/1373320487577747456
Рикарду Нунеш ударил с такой силой, что мяч пролетел через все поле и влетел в ворота «Марфы».
Матч завершился победой команды голкипера — 2:0.