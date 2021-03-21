Минск, , 17:30 — REGNUM В Белоруссии следователи задержали председателя социал-демократической партии Игоря Борисова, говорится в телеграм-канале партии.

«Задержали председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова», — говорится в сообщении.

Причина задержания политика пока неизвестна.

Напомним, белорусская социал-демократической партии в числе других оппозиционных партий республики подавала заявку на проведение 25 марта, в так называемый День Воли, массового мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии экстремистскими признали канал «Брест: Слухи и факты» и чат «Брест 97%» в Telegram. Соответствующее решение было вынесено 17 марта судом Ленинского района города Брест, сообщила 20 марта пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

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