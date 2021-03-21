21 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Владимир Станулевич, , 18:12 — REGNUM 29 мая 2020 года в Норильске произошел разлив 21 тысячи тонн дизельного топлива из емкости, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании («Норильский никель»), в реку Далдыкан, приток реки Пясина, впадающей в Карское море. Причина после расследования Росприроднадзора установлена — это разрушение фундамента емкости по причине слабых грунтов и таяния под ним вечной мерзлоты. Решением арбитражного суда Красноярской области «Норникель» оштрафован на 146 млрд рублей. Катастрофа дорого обошлась Арктике не только из-за гибели части речных экосистем, но и последствий в федеральном законодательстве.

Такой баланс ищет Первая горнорудная компания на Новой земле, разместив большинство служб по разработке месторождения полиметаллических руд не на земле, а на барже. «Прибрежные скалы (берег Новой Земли)». Картина Степана Писахова. 1905-1910 гг

Нет сомнений, что после таких событий нужна ревизия всех техногенных угроз. Благодаря анализу причин катастрофы на шахте «Распадская» и принятым по его итогам мерам количество техногенных катастроф, по словам руководителя Ростехнадзора РФ Алексея Алешина, снизилось: «Если говорить о цифрах, в 2010 году было зафиксировано 368 аварий, а в 2019 году — 149. На 21 сентября этого года — всего 79. Снижение очень заметное. То же самое и с травматизмом: в 2010 году — 464 случая, в прошлом году — 172. На 21 сентября — 107 случаев».

Обязательная экологическая экспертиза — «хотели как лучше…»

Но есть и другие опасные для Арктики примеры «экстренных решений» после экологических катастроф. Та же авария в Норильске уже привела к большой ошибке правительства РФ и законодателей. Пакет «арктических законов» тогда вышел из Госдумы РФ с требованием обязательной экологической экспертизы для всех объектов капитального строительства в Арктической зоне РФ. Проект капитального строения требуется выслать в Москву на экспертизу даже по строительству гаража, дачи, коттеджа, если необходима забивка свай.

Под лозунгом «предотвратим ущерб от катастроф» экономике Русского Севера был нанесен значительный ущерб. Александр Крутиков, готовивший пакет «арктических законов», в интервью ИА REGNUM по обязательной экологической экспертизе самокритично признал: «Считаю, что в том виде, в каком эта норма вышла в законе, своей ошибкой. Хотели как лучше, получилось как всегда. Изначально она была направлена на то, чтобы упростить процедуру экологической экспертизы. Запараллелить два процесса: процесс экспертизы строительной документации и процесс экологической экспертизы. Но грянула экологическая беда в Норильске, над законопроектом в это время работало много людей, и финальная редакция закона вышла в той логике, о которой вы говорите. Я это проглядел, считаю своей личной ошибкой. Она не повлияла на текущую стройку, а над перспективной повисла угроза срыва сроков. Ее нужно исправлять».

Арктика — один из самых экологически уязвимых регионов мира, и от международных экологов звучат предложения освободить от деятельности человека Владимир Станулевич © ИА REGNUM

«Никогда не было и вот опять…»

И вот, по Виктору Черномырдину с его «Никогда не было, и вдруг опять», снова опасность — Ростехнадзор вносит на рассмотрение правительства и Госдумы РФ изменения в федеральное законодательство «о промышленной безопасности» в части арктических территорий, о чем в интервью Интерфаксу поведал Алексей Алешин: «Законопроект «О промышленной безопасности» необходимо привести в соответствие с принятым в конце июля законом № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ»…

Наш законопроект прошел все необходимые согласования, в его разработке участвовали 18 федеральных органов исполнительной власти, в частности, он получил одобрение в ЦБ РФ, «Росатоме». Обновленный вариант мы будем готовы вносить уже в середине октября.

В области промышленной безопасности отменяется 10 постановлений правительства и 155 наших ведомственных приказов (нормы и правила). В области безопасности гидротехнических сооружений — 6 актов правительства и 20 ведомственных актов. Цифры достаточно большие. Взамен отменяемых нормативных правовых актов предусмотрена разработка Ростехнадзором новых постановлений и ведомственных нормативных правовых актов. Проекты, мы уже отработали их с нашей рабочей группой, прошли рассмотрение на подкомиссии в правительстве, и внесли их в кабмин. Таким образом, общее количество нормативных актов должно снизиться в три раза».

В Арктике нужен баланс интересов человека, экономики и экологии. «Красные цветы на Новой земле». Картина Степана Писахова. 1905-1910 гг

Глобальность изменений пугает

Глобальность изменений поражает и пугает — «отменяются 10 постановлений… 6 актов… количество актов правительства снизится в 3 раза». Радости за северян и экологию пока нет — при такой огромной работе в министерствах проекты документов пока не вынесены на экспертное сообщество и всеобщее обозрение. Промышленники и инвесторы Арктической зоны РФ их наверняка не видели, замечания не готовили и не предлагали включить. А в проекты может быть заложено нечто, как с обязательной экологической экспертизой — «хотели как лучше…».

Ошибки в любой работе неизбежны, каждая из них — не только экологические, но и бумажные катастрофы — имеют свою цену для экономики России. Чтобы по итогам проектов Ростехнадзора РФ для России и Арктики не образовался большой минус, арктическим губернаторам, бизнес-структурам, профсоюзам надо сформулировать замечания к вносимым документам, добиться включения своих представителей в рабочие группы и добиться учета замечаний в законопроекты.

Мечта международных экологов — Русская Арктика без людей и производства

Некоторые чиновники и депутаты под воздействием международных экологических организаций вместо поиска баланса интересов экономики и экологии могут «накренить» поправки к закону в их сторону. Экологи «Гринписа» не скрывают, что видят Русскую Арктику настолько экологически чистой, что человеку и его работе в интересах страны и своих личных — нет места.