Кабул, 21 марта, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Президент Афганистана Ашраф Гани провёл переговоры с министром обороны Соединённых Штатов Ллойдом Остином, который прибыл в с визитом в Кабул. Об этом 21 марта сообщает телеканал Ariana News. Со ссылкой на канцелярию президента Афганистана.

DFID — UK Department for International Development Ашраф Гани

Канцелярия не привела никаких подробностей о состоявшейся встрече.

Визит Остина проходит на фоне разногласий между представителями США и радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) относительно выполнения соглашения, одним из основных пунктов которого является вывод войск США из Афганистана до 1 мая 2021 года.

Напомним, ранее телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что президент США Джо Байден изучает возможность не выводить американские войска из Афганистана до ноября 2021 года.

По их данным, Байден намерен все же вывести войска с афганской территории. Однако в Пентагоне считают, что радикалы из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не в полном объеме выполняют договоренности. Пока в Белом доме нет окончательного решения по выводу военного контингента из Афганистана.

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