Берлин, , 16:52 — REGNUM Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина, который после оскорблений в свой адрес пожелал главе Белого дома США Джо Байдену здоровья и предложил «поговорить», оценили читатели немецкой газеты Welt. Об этом 21 марта пишет ИноСМИ.Ru.

«Прежде чем грозить «ударами» и «возмездием», нужно говорить друг с другом, — отметил комментатор с ником Ferenc C. — А может быть, Джо Байден все-таки не такой уж «голубь мира», которого ждал мир?«

Интернет-пользователь Mike H отметил, что глава РФ наверняка получил от спецслужб информацию о состоянии здоровья Байдена.

«То есть, он (Владимир Путин) знает, что никаких публичных дебатов не будет, но предложение вся равно забавное», — написал он.

Комментатор с ником Michael s. сравнил действующего президента США с политиком Дональдом Трампом.

«Вот таковы наши «демократы», которых ставят нам в пример, — отметил michael s. — По сравнению с Байденом Трамп — прямо-таки изобретатель дипломатии».

Читатель газеты Juergen L назвал «дипломатическим шедевром» ответ Путина на оскорбительные заявления со стороны Байдена.

«После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья — это просто супер! — отметил он. — Уверен, что диалог в прямом эфире никогда не состоится».

Пользователь Manuel B. выразил мнение, что у многих противников бывшего президента США Дональда Трампа теперь «откроются глаза».

«Желающие побряцать оружием в США вернулись, — отметил он. — Байден — это игрушка в руках военно-промышленного лобби».

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта президент РФ Владимир Путин в ходе видеовстречи с представителями общественности Крыма и Севастополя заявил, что главе Белого дома США Джо Байдену, который ранее выступил с критическими высказываниями в его адрес, он желает здоровья.

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