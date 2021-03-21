Москва, , 16:52 — REGNUM Мужская сборная РФ по водному поло пропустит Олимпийские игры в Токио, так как официально подтверждено участие команды ЮАР. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе национальной команды.

Отмечается, что все команды, заявленные ранее, подтвердили участие в Играх, таким образом, мужская сборная РФ не сможет выступить летом в Токио. На Олимпиаду в Токио отобрались 12 команд: сборные Венгрии, Австралии, Испании, Италии, Греции, Казахстана, США, Сербии, Черногории, Японии, Хорватии, ЮАР.

Российские спортсмены в последнем матче квалификационного турнира уступили хорватам.