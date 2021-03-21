Рим, , 16:43 — REGNUM Футбольный клуб «Аталанта» (Бергамо) одолел «Верону» в матче 28 тура итальянской футбольной Серии А. Встреча в Вероне завершилась в пользу гостей — 2:0. Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гол с пенальти забил Руслан Малиновский, а Дуван Сапата удвоил преимущество бергамасков. Российский полузащитник клуба «Аталанта» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и, проведя на поле 64 мины, был заменён.

«Аталанта» (55 очков) занимает IV место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Верона» (38 очков) — на 9 строчке.