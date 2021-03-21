Москва, , 16:40 — REGNUM Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала, что судья Сергей Лапочкин ошибочно отменил гол «Ростова» в ворота «Химок» (Подмосковье) в матче 22 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 21 марта сообщили в РФС.

«Судья ошибочно отменил гол в ворота «Химок» на 71 мин. матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ростова» Али Соу не влиял на техдействия защитника «Химок» Егора Данилкина, умышленно игравшего в мяч и не совершавшего при этом спасения ворот, — отмечается в разъяснении ЭСК РФС. — Получение мяча от соперника в результате неудачно выполненного им умышленного действия не является преимуществом, поэтому гол «Ростова» должен был быть засчитан вне зависимости от позиции атакующего игрока».

Кроме того, согласно вердикту ЭСК РФС, судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 75 мин. матча.

Встреча состоялась в Химках 12 марта и завершилась победой хозяев — 1:0. Единственный гол забил Резиуан Мирзов — с пенальти. После матча «Ростов» пожаловался в РФС.