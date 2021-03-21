Москва, , 16:34 — REGNUM Российские фигуристы получили разрешение начать тренировки перед стартом чемпионата мира (ЧМ) в Стокгольме. Об этом 21 марта сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

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До получения результатов тестов на коронавирус представители сборной РФ не могли покидать свои номера.

«Результаты получены, теперь команда может приступить к тренировкам», — передает слова Когана ТАСС.

ЧМ пройдет в Стокгольме 24−28 марта. На соревнованиях выступят:

3-кратная чемпионка РФ Анна Щербакова, чемпионка мира 2015 г. Елизавета Туктамышева, 2-кратная победительница первенств мира среди юниоров Александра Трусова, серебряный призер Олимпийских игр 2018 г. в Пхенчхане Михаил Коляда, а также спортивные пары.