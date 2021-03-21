Москва, , 16:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проводят выходные в Сибири. На YouTube-канале телеканала «Звезда» появились первые видеокадры с места отдыха.

Путин и Шойгу совершили пешую прогулку, в ходе которой глава Минобороны показал главе государства особенности местной природы. После этого Путин за рулем гусеничного вездехода вместе с Шойгу проехал на вездеходе по тайге.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первая поездка президента России в данную местность в редкие минуты отдыха. Так, в 2019 году, незадолго до своего дня рождения, российский лидер побывал в Республике Тува.