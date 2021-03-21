21 марта 2021 | Время чтения 8 мин

Ариф Асалыоглу, , 17:43 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Демократическую партию народов хотят распустить

Согласно сообщению FOX TV, генеральный прокурор Верховного кассационного суда обратился в Конституционный суд Турции с иском о роспуске Демократической партии народов (ДПН). В обвинительном заключении указывается, что действия членов ДПН направлены на раскол между народом и властью. В начале марта Верховный кассационный суд начал расследование в отношении партии. В связи с этим отдел по надзору за деятельностью политических партий Генеральной прокуратуры Верховного кассационного суда запросил у прокуратуры Анкары копии дела 108 человек, обвиняемых в причастности к событиям в Кобани, и досье на депутатов от ДПН. В рамках расследования событий в Кобани было собрано досье на девять депутатов, в том числе и на сопредседателя Демократической партии народов Первин Булдан.

Эмблема Демократической партии народов Турции Facebook.com hdpgencmeclisi

Египет выдвинул условия для нормализации отношений

Как передает турецкая редакция Sputnik со ссылкой на газету Al-Watan, поддерживающую правительство Египта, Анкара должна выполнить десять условий, чтобы Катар начал переговоры с Турцией. Главный редактор Al-Watan перечислил их. Одним из пунктов значится арест и суд в Турции членов «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Египет неоднократно реагировал на попытки министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана возобновить дипломатические отношения с Каиром. Ответ высокопоставленного источника из МИД Египта сводится к тому, что в Каире ожидали, что страна, которая хочет наладить нормальные отношения, будет соблюдать нормы международного права, принципы добрососедства и прекратит попытки вмешательства во внутренние дела арабских стран в регионе. Как пояснил глава МИД Египта Семих Шюкрю, «основы для нормализации отношений могут быть заложены только в том случае, если мы увидим реальные изменения во внешней турецкой политике, которые будут соответствовать египетской политике по стабилизации ситуации в регионе».

Египет

Эрдоган призывает Запад помочь в Сирии

Согласно газете Cumhuriyet, Эрдоган предположил, что мир в Сирии зависит от поддержки Турции со стороны Запада. «До следующего приступа угрызения совести гражданская война для Запада вновь приобрела статус «устаревших новостей», — заявил президент. Он написал для агентства Bloomberg статью, посвященную 10-летию сирийского кризиса. Эрдоган отметил, что ранее для разрешения сирийского кризиса при участии Турции, России и Ирана была организована Астанинская платформа, на этот раз уполномоченным органом станет западная коалиция во главе с США. В своей статье Эрдоган обращается к новой администрации США со словами: «Администрация Байдена должна сдержать свои общения, данные в период предвыборной кампании, и продолжить работать с нами, чтобы положить конец трагедии в Сирии и защитить демократию».

Оджалан умер?

Как передает газета Sözcü, прокурата Бурсы заявила, что появившаяся в социальных сетях информация о смерти лидера запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллаха Оджалана не соответствует действительности. По словам прокуратуры, виновные будут привлечены к ответственности за распространение ложной информации. «Стало известно, что в социальных сетях появилась информация о смерти осужденного по имени Абдуллах Оджалан, однако она не имеет под собой никакого основания. Прокуратура приняла ряд необходимых мер для выявления лиц, создающих и распространяющих ложные новости, и объявит общественности полученные результаты», — говорится в заявлении.

Абдуллах Оджалан Halil Uysal

Правительство ограничивает права мэрии

Как говорится в статье газеты Cumhuriyet, Государственный совет лишил мэров полномочий назначать представителей в компаниях, участником которых является муниципалитет, и передал их городским советам. Согласно решению Госсовета, последнее слово в назначении руководителей компаний, участником которых является муниципалитет, будет за большинством членов горсоветов. Таким образом, Народный альянс (Партия справедливости и развития и Партия националистического движения), депутаты от которого являются большинством во многих горсоветах, в том числе Анкары и Стамбула, монополизируют назначение представителей в муниципальных предприятиях.

Каждый ювелир должен передать госбанку полкилограмма золота

Согласно сообщению TR724, Партия справедливости и развития предложила пополнить золотые запасы государства за счет ювелиров. Стало известно, что правящая партия подготовила проект постановления о сборах по принципу, которым в Османской империи решали проблемы уплаты временных или единовременных налогов. Согласно ему, с каждого ювелира будет собрано по 500 грамм золота, что составляет около 210 тысяч турецких лир, и передано в госбанк. Ювелиры, не внесшие золото в качестве гарантийного обеспечения, не смогут заниматься ювелирной деятельностью. Проект постановления разработало министерство торговли Турции. Как передает Shaber, председатель партии «Саадет» Темел Карамоллаоглу заявил, что правительство не вправе требовать от ювелиров золото, и добавил: «Следующим шагом будет конфискация 10% от ваших вкладов в банках».

Золото James St. John

«Командир-призрак» попал в прицел США

Как передается в сообщении корреспондента медиа-портала T24 Толга Сардана, Хейсем Топалджа, также известный как «командир-призрак», погибший в результате ДТП близ города Конья, продолжает оставаться в центре внимания. В 2014 году в районе Улукышла провинции Нигде между сотрудниками правоохранительных органов и тремя иностранными боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находившимися в остановленном случайно для проверки такси, произошло вооруженное столкновение. В результате перестрелки погибли два сотрудника правоохранительных органов и гражданский. В обвинительном заключении прокуратуры Топалджа проходил в качестве обвиняемого. Выяснилось, что он поставлял террористическим организациям боеприпасы и переправлял через границу боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Два члена банды наркоторговцев, задержанные в 2016 году в Черногории, были экстрадированы в США, где рассказали о своих контактах с Топалджа. Стало известно, что прокуратура Южного округа Нью-Йорка возбудила уголовное дело, в рамках которого расследуются их связь с «командиром-призраком».

Боевики Freedom House

Турция и США проведут совместные военные учения

Как следует из сообщения новостного онлайн-портала Gazete Duvar, Турция и США проведут совместные военные учения в Восточном Средиземноморье. После Марокко, Италии и Греции авианосец ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр» направляется в Турцию. Согласно источникам в министерстве национальной обороны Турции, со стороны Анкары на маневры делегирован фрегат TCG Gemlik.

«Противозаконный, аморальный и трусливый поступок»

Как передает портал Aktif Haber, член Демократической партии народов Омер Фарук Гергерлиоглу, приговоренный к тюремному заключению за посты в социальных сетях, был лишен статуса депутата сразу после оглашения решения суда в Великом национальном собрании Турции. Таким образом, количество депутатов в парламенте от ДПН сократилось до 55. Гергерлиоглу приговорили к 2,5 года лишения свободы, приговор утвержден 16-й палатой по уголовным делам Высшего кассационного суда. Также Гергероглу проведет в тюрьме 1 год и 10 месяцев по обвинению в «пропаганде терроризма». Экс-докладчик Европейского парламента по Турции Кати Пири отреагировала на лишение Гергерлиоглу статуса депутата постом в Twitter: «Лишение депутата неприкосновенности является противозаконным, аморальным и трусливым поступком».

Заявление США относительно Гергерлиоглу и ДПН

Согласно «Голосу Америки» (СМИ — иностранный агент), пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в письменном заявлении сообщил, что Вашингтон внимательно следил за ходом событий, приведших к роспуску ДПН, и расценивает этот шаг как «несправедливое игнорирование воли турецких избирателей» и «подрыв турецкой демократии». «Мы призываем турецкое правительство соблюдать гарантии, установленные Конституцией, международными обязательствами и уважать свободу слова», — сказал Прайс. Также он расценил лишение Гергерлиоглу статуса депутата как «тревожный шаг».

Задержание членов ДПН в Стамбуле и Анкаре

Как передает газета Cumhuriyet, в ходе полицейского рейда, организованного в рамках расследования прокуратурой Стамбула, было задержано десять человек, в том числе руководители региональных отделений Демократической партии народов в районах Бешикташ и Кагытхане. Во время рейдов в Анкаре по приказу министра внутренних дел Сулеймана Сойлу был задержан лидер городского отделения ДПН Озтюрк Тюркдоган. Также взяты под сражу пресс-секретарь Женского совета от ДПН в Анкаре Зейно Байрамоглу, член партийного собрания Али Озкан и сопредседатели ДПН в Эскишехире Шюкрие Эрджан, Хусейн Гевхер и Бетюль Коджа.

Турецкие полицейские Voice of America

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Турция направила дипломатическую ноту посольствам Греции и Израиля, а также делегации ЕС о необходимости получения разрешения на прокладку подводного электрического кабеля на континентальном шельфе Восточного Средиземноморья.

После заключения в ноябре 2019 года соглашения между Турцией и Ливией о линии разграничения морских пространств наметилась тенденция к нормализации отношений с Грецией.

Руководство регионального отделения Республиканской народной партии в районе Сельчук провинции Измир поручило убрать все баннеры с надписью «Люблю Эрдогана», мотивируя это тем, что они не санкционированы. Вместо них на всех рекламных щитах района были размещены фотографии Ататюрка в колпаке с надписью: «Ататюрк — наша единственная любовь».

Стало известно, что сотрудник Службы безопасности президента Турции, известный под инициалами М. А. Б., покончил жизнь самоубийством у себя дома.

Обращение генерального прокурора Высшего кассационного суда в Конституционный суд с ходатайством о роспуске Демократической партии народов отразилось на динамике валютного курса. После обнародования этой новости доллар вырос до 7,62, а евро превысил 9,7 турецкой лиры.

Профессор Серап Шимшек Явуз сообщил, что в Стамбуле началась третья волна эпидемии. Количество «красных зон» на карте распространения коронавируса быстро увеличивается. Эксперты предупредили, что это «звонок об опасности» для Стамбула.