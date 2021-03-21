Москва, , 16:12 — REGNUM Более 15 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в воскресенье, 21 марта, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 16:10 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 12 рейсов, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержан один авиарейс; в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в воскресенье, 21 марта, в столице будет наблюдаться облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег в ночные часы и смешанные осадков днем.