Курган, , 16:11 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 22 зарегистрировано в Кургане, сообщает 21 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 49 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 21 марта выявлено 18 840 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 17 011 человек, скончались 342 пациента с COVID-19.