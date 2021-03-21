Ватикан, , 16:09 — REGNUM Папа Римский Франциск вновь выступил с осуждением в адрес мафии, которая, по его словам, наживается на пандемии коронавируса благодаря коррупции. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 21 марта, в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из библиотеки Апостольского дворца в Ватикане.

Папа Римский Франциск I Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мафия присутствует в различных частях света и, используя пандемию, обогащается благодаря коррупции… Эти структуры греха, мафиозные структуры, противоположные Евангелию Христа, принимают веру за идолопоклонничество», — сказал римский первосвященник.

Напомним, что фармацевтические компании по всему миру действительно развернули настоящую войну за рынки сбыта своих лекарств, которые якобы помогают от COVID-19, а также вакцин от коронавируса.

Примечательно, что сегодня в России был задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, а также бизнесмен, владелец компании «Биотек» Борис Шпигель. По версии следствия, Шпигель давал взятки Белозерцеву за то, чтобы его компания имела преференции при заключении госконтрактов на поставки фармацевтических препаратов и медицинского оборудования. При этом именно «Биотек» в период пандемии поставляла во многие российские регионы препараты против коронавируса по весьма завышенным ценам.