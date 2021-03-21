Вашингтон, , 16:06 — REGNUM Полученные с космического аппарата NASA InSight данные позволили учёным впервые точно определить размеры ядра Марса. Об этом сообщает журнал Nature.

Космический аппарат InSight совершил посадку на поверхность Марса в ноябре 2018 года. Целью этой миссии является изучение внутреннего строения и состава планеты, а также определение уровня сейсмической активности на Марсе.

Учёные миссий InSight представили промежуточные результаты своей работы на ежегодной Научной конференции по Луне и планетам (Lunar and Planetary Science Conference), которая в 2021 году проходит в онлайн-формате. Полученные в ходе миссии данные позволили установить, что радиус ядра Марса составляет от 1810 до 1860 километров, что примерно вдвое меньше, чем у Земли.

Эти результаты оказались несколько больше, чем некоторые предыдущие оценки. Таким образом, ядро Марса оказалось менее плотным, чем считалось ранее. Открытие позволяет предположить, что в ядре содержатся не только железо и сера, но и более лёгкие элементы, включая кислород. Новые данные помогут исследователям лучше понять эволюцию планет Солнечной системы.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в апреле 2019 года с помощью приборов зонда InSight впервые была зарегистрирована сейсмическая активность на Марсе.

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