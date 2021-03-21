Анкара, , 16:05 — REGNUM Восемь представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), открывших огонь по позициям турецкого спецназа, ликвидированы в зоне операции «Источник мира» на севере Сирии. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

«Боевики открыли огонь по позициям спецназа с юга, — говорится в сообщении оборонного ведомства. — Последовал незамедлительный ответ, нейтрализовано 8 боевиков».

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля министерство национальной обороны Турции сообщило, что военные самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

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