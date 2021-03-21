Калуга, , 18:04 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 74 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 21 марта. Днём ранее, 20 марта, в регионе было зарегистрировано 76 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 31 697 человек, 1964 человек находится на лечении, 29 452 человека выздоровели, 281 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (417), в Обнинске (150), Боровском (129) и Малоярославецком (114) районах.

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