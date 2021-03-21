Саратов, , 15:53 — REGNUM Последствия утечки нефти из трубопровода Кубышев — Тихорецк в Саратовской области будут устранены до конца дня, 21 марта. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Саратовской области.

Напомним, что утечка нефти произошла из нефтепровода «Транснефть-Приволга», проходящего по территории Саратовской области, накануне, 20 марта. Авария произошла в Пугачевском районе, нефть разлилась на площади в 700 квадратных метров.

Утечку нефти удалось оперативно локализовать. Никакой угрозы для людей нет, водоемы также вне опасности. Сейчас нефтепровод уже работает штатно, производится сбор разлившейся нефти.

Тем не менее, в правительства Саратовскоой области будет создана специальная комиссия, которая оценит нанесенный ущерб от утечки нефти.