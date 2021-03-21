Киев, , 15:55 — REGNUM Администрация нынешнего президента США Джозефа Байдена продолжит поддерживать Украину и вводить санкции против России. Об этом в интервью изданию «Новое время» заявил бывший спецпредставитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер.

Волкер напомнил, что в каденцию Дональда Трампа Соединенные Штаты ужесточили санкции в отношении Российской Федерации, а также предоставили официальному Киеву вооружение, высылали из США «сотрудников спецслужб» России и российских дипломатов.

В связи со сказанным он выразил убеждение, что администрация Байдена «будет двигаться в том же направлении».

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«Они продолжат вводить санкции против России и поддерживать Украину, всячески отражать российскую дезинформацию и пропаганду. Мы уже видим новые санкции, введенные администрацией Байдена против России из-за отравления Навального», — добавил политик.

Американский политик также обвинил Российскую Федерацию в попытке «создать высокий уровень напряжения» в Донбассе.

«Сегодня мы наблюдаем рост военной агрессии в Донбассе, и мы видим, что Россия пытается создать там высокий уровень напряжения, но поддержка США будет оставаться серьезной», — добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о возможном начале холодной войны между Западом и Российской Федерацией.

Напомним, военные действия против Донбасса Киев начал в апреле 2014 года вследствие государственного переворота на Украине. Вооруженные силы Украины до сих пор продолжают обстреливать Республики Донбасса. Вместе с тем украинская пропаганда почти семь лет бездоказательно утверждает, что в Донбассе армия Украины якобы воюет с вооруженными силами России. Под этим предлогом Соединенные Штаты Америки оказывают Украине военную помощь.