Ереван, 21 марта, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Армении 27 марта в Международный день театра состоится юбилейная 20-я церемония вручения премий в области театрального искусства «Артавазд». В 2020 году церемония не состоялась, поскольку страна объявила чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции. Мероприятие состоится в здании Национального театра оперы и балета в Ереване и будет транслироваться в прямом эфире

Армянская премия в области театрального искусства «Артавазд»

Статуэтка «Артавазд» будет вручена в лучшим в 14 номинациях. Союз театральных деятелей Армении 21 марта опубликовал шорт-лист претендентов на победу.

В номинации — лучший детский спектакль: «Алладин», режиссер Самсон Мовсесян. Театр им. Г. Сундукяна; «Шубка для ёжика», режиссер Карен Хачатрян. Театр кукол им. О. Туманяна; «Русалочка», режиссер Давид Арутюнян. ТЮЗ; «Перевёрнутый сон», режиссер Нарине Малян. Театр им. Г. Маляна.

В номинации — лучшая молодая актриса: Мэри Мовсисян, «Волшебная флейта». Театр оперы и балета; Сона Мурадян, «С любимыми не расставайтесь». Театр им. А. Пароняна; Анаит Киракосян, «Забавная история в спальне». Театр камерной музыки; Рипсиме Наапетян, «Ромео и Джульетта». Русский драматический театр им. К. Станиславского; Астхик Абаджян, «Перевернутый сон». Театр им. Г. Маляна; Марика Довлатбекян, «Черный кот». Театр «Метро».

В номинации — лучший молодой актёр: Нарек Багдасарян, «Пышка». Театр «Амазгаин» им. С. Саркисяна; Ваагн Гаспарян, «Перевернутый сон». Театр им. Г. Маляна; Норайр Эргнян, «Царь Киликийский». Драматический театр им. Л. Калантара; Рачья Гюмбалян, «Кристофер». Кукольный театр им. О. Туманяна; Андраник Микаэлян, «Черный кот», Театр «Метро»; Давид Егиазарян, «№6». Абовянский драматический театр.

Лучший молодой режиссер: Карен Хачатрян,"Шубка для Ёжика», Кукольный театр им. О. Туманяна; Рузанна Хачатрян, «Перед рассветом» Степанакертский театр им. А Папазяна; Гор Маргарян, «12». Театральная труппа «Анаит»; Давид Абраамян, «Невидимка». Студенческий театр ЕГИТК.

Лучший молодежный спектакль: «Кристофер», режиссер Самсон Мовсесян. Театр кукол им. О. Туманяна; «Онегин», режиссер Нора Григорян. Русский драматический театр им. К. Станиславского; «12», режиссер Гор Маргарян. Театральная труппа «Анаит»; «№6», режиссер Армен Саргсян. Абовянский драматический театр.

Лучшая пьеса: «Рассвет над горой Мрав», Самвел Халатян; «Любовь, хлеб, колючая проволока», Давид Хачикян; «Генезис победы», Сара Налбандян; «Ворона сказала», Арменуи Сисян.

Лучшая сценография: Гарегин Евангулян, «Полет над гнездом кукушки», театр им. Г. Сундукяна; Евгине Онанян, «Шубка для Ёжика», Театр кукол и. О. Туманяна; Виктория Риедо-Ованнисян, «Пышка», Театр «Амазгаин» м. С. Саркисяна; Антон Кешинян, Марина Тадевосян «Наш двор», ТЮЗ.

Автор лучшей музыки: Гари Кёсаян. «Полет над гнездом кукушки». Театр им. Г. Сундукяна; Марина Брутян, «Смешанные чувства». Русский драматический театр им. К. Станиславского; Джемма Минасян, «Чёрный кот», театра «Метро»; Ваче Шарафян, «Перед рассветом», Степанакертский театр им. В. Папазяна.

Лучшая актриса второго плана: Мариам Григорян, «С любимыми не расставайтесь»; Сирануш Лазян, «Наш двор»; Армине Андреасян «Пышка»; Инна Ахназарян «Кристофер»; Эрикназ Багдасарян, «Вараздат», Ванадзорский театр им. И Абеляна; Лилит Салназарян «№6».

Лучший актёр второго плана: Андраник Закарян, «Полет над гнездом кукушки»; Вардгес Барсегян, «С любимыми не расставайтесь»; Ваагн Галстян «Дамы и господа». Театр им. Р. Гапбланяна; Степан Гамбарян «Пышка»

Лучшая актриса: Нарине Петросян «Дамы и господа»; Анна Баландина «Смешанные чувства»; Татев Казарян «Пышка»; Алла Дарбинян «Вараздат»

Лучший актер: Армен Маргарян, «Полет над гнездом кукушки»; Арман Казарян, «Самоубийца», Русский драматический театр им К. Станиславского; Арман Навасардян, «Сако из Лори». Театр «Амазгаин»; Геннадий Арушанян, «Перед рассветом».

Лучшая режиссура: Ира Арутюнян, «Смешанные чувства»; Нарине Григорян, «Сако из Лори»; Ваге Шахвердян, «Ануш»; Зара Антонян, «Чёрный кот».

Лучший спектакль: «Люди, звери обстоятельства», режиссер Карен Нерсисян. Русский драматический театр им. К. Станиславского; «Пышка», режиссер Нарине Григорян. Театр «Амазгаин»; «Ануш», режиссёр Ваге Шахвердян, Ванадзорский театр им. И Абеляна; «Перед рассветом», режиссёр Рузанна Хачатрян. Степанакертский театр им В. Папазяна.