Медынь, Калужская область, 21 марта 2021, 18:03 — REGNUM В городе Мендынь при разборе последствий пожара в частном доме обнаружено тело 97-летней пожилой женщины, сообщили 21 марта корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.
По предварительным данным, пожар произошёл из-за аварийного режима работы электрооборудования. 70-летний сын погибшей, который проживал с матерью, не пострадал, так как ночевал в помещении бани.
Следователем назначены судебные экспертизы, устанавливаются очевидцы произошедшего.
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