Медынь, Калужская область, 21 марта, 2021, 18:03 — ИА Регнум. В городе Мендынь при разборе последствий пожара в частном доме обнаружено тело 97-летней пожилой женщины, сообщили 21 марта корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

По предварительным данным, пожар произошёл из-за аварийного режима работы электрооборудования. 70-летний сын погибшей, который проживал с матерью, не пострадал, так как ночевал в помещении бани.

Следователем назначены судебные экспертизы, устанавливаются очевидцы произошедшего.