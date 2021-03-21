Париж, , 15:46 — REGNUM Аргентинский полузащитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес рассказал, почему во время зимнего трансферного окна он отказался от перехода в миланскую команду «Интер». Его слова 21 марта приводит Football Italia.

«Я чувствую себя в «ПСЖ» очень хорошо. Что заставило меня остаться, так это уверенность в моих товарищах и в том, что я оказываю влияние на команду», — сказал 26-летний футболист.

Также он добавил, что в то момент к нему стали звонить другие игроки, которые просили его остаться в составе «ПСЖ», что оказало решающее влияние на его решение остаться в парижской команде.

При этом прошедшей зимой «Интер» предлагал обменять аргентинца на своего датского полузащитника Кристиана Эриксена.

Отметим, Леандро Паредес перешел в состав «ПСЖ» их санкт-петербургского «Зенита» в январе 2019 года за €40 млн.