Ханты-Мансийск, , 15:34 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 79 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 21 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 82 случая.

С начала пандемии на 21 марта в Югре зарегистрирован 53 401 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 51 851 человек, скончались 777 пациентов с COVID-19.