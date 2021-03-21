Москва, , 15:27 — REGNUM Защитные антитела к коронавирусу не выработались у каждого пятого человека, переболевшего COVID-19. Об этом сообщил директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» 21 марта.

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Глава центра, в котором разработали вакцину «Спутник V», представил статистику о выработке антител среди переболевших людей. Он заявил, что экспериментальные данные показывают, что такие антитела не выработались не менее, чем у 20% переболевших.

Гинцбург добавил, что людям, переболевшим COVID-19, но не выработавшим антитела, рекомендуется сделать прививку от коронавируса.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 12 марта глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что российская вакцина «Спутник V» показала свою эффективность против «британского» штамма коронавируса.