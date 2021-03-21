Берлин, , 15:24 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель рассматривает возможность продления действующих ограничттельных мер в стране, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на проект документа, который канцлер должна будет обсудить в ближайшие дни с главами федеральных земель Германии.

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Согласно этим данным, все ограничительные меры по коронавирусу в Германии сохранятся и в апреле месяцы. При этом конкретные даты отмены ограничений или хотя бы их ослабления не называются.

Напротив, возможно некоторое ужесточение ограничительных мер, так компании в Германии могут обязать каждую неделю предоставлять сотрудникам два экспресс-теста на коронавирус. Соответствующее постановление правительства Германии может быть принято уже к концу марта.

Напомним, что сейчас ограничтельные меры в Германии действуют как минимум до 28 марта.