Москва, , 15:26 — REGNUM Банк России и некоторые другие российские банки дали свои рекомендации на тот случай, если на банковскую карту поступил денежный перевод от неизвестного, который тот после этого просит вернуть. Советы специалистов, что делать в такой ситуации, 21 марта приводит РИА Новости.

Уточняется, что мошенники якобы «по ошибке» переводят денежные средства на счет потенциальной жертвы, а затем под разнообразными предлогами предлагают ей отправить их по другим реквизитам человеку, которому они якобы были предназначены.

При этом, как разъяснили специалисты, такие схемы используются для того, чтобы затем незаконно снять более крупную сумму со счета жертвы и для других преступлений, таких, как отмывание добытых незаконным способом денег.

Как уточнил замдиректора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Анатолий Брагин, злоумышленники используют любые предлоги для того, чтобы деньги были им возвращены на их условиях, в том числе — угрожая уголовным преследованием и судом.

Вместе с тем, как указал специалист, потенциальной жертве ни в коем случае нельзя предпринимать самостоятельные попытки урегулировать сложившуюся ситуацию.

«Тратить денежные средства также не надо. Нужно понимать, что если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими денежными средствами, то он чист перед законом», — пояснили в банке «Ак Барс».

Помимо того, в Банке России посоветовали в данной ситуации соблюдать нескольких простых правил.

«Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод», — рассказали в Российском ЦБ.

Также там добавили, что помимо этого получившему деньги клиенту, в свою очередь, необходимо позвонить в свой банк, чтобы сообщить о поступлении на его карту неизвестных денег. Кроме того, потом будет нужно написать заявление на возврат денег, которые были зачислены ошибочно.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в Ростове-на-Дону главного бухгалтера двух образовательных учреждений заподозрили в хищении 500 тыс. рублей.