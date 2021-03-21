Москва, , 15:15 — REGNUM Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что как минимум у 20% тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 не вырабатываются. Об этом он рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

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По словам Гинцбурга, уже сейчас есть хорошие эксперементальные данные, согласно которым, у 20% тех, кто переболел COVID-19, организм не вырабатывает антител к коронавирусу SARS-CoV-2.

«Среди переболевших — это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител», — сказал Гинцбург.

Таким людям Гинцбург рекомендовал сделать прививку от коронавируса, например вакциной «Спутник V», которая была разработана в Центре имени Гамалеи.

Он уточнил, что тем, кто переболел COVID-19, и у кого нет в организме антител к SARS-CoV-2, достаточно будет сделать только первую инъекцию вакцины, чтобы закрепить так или иначе полученный к коронавирусу иммунитет. Введение второй дозы вакцины никакого вреда не нанесет, но и пользы не даст.

«Ничего плохого вы не сделаете вакцинируемому, но это, возможно, будет просто излишне», — отметил Гинцбург.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд регионов России столкнулся с нехваткой вакцины «Спутник V». Оказалось, что быстро масштабировать производство вакцины пока не удалось.