Баку, 21 марта 2021, 15:15 — REGNUM В Азербайджане 20 марта прививку от коронавируса получили 12 283 человека, сообщает 21 марта новостное агентство Trend со ссылкой на оперативный штаб при правительстве республики.
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По состоянию на 21 марта в Азербайджане были привиты 482 664 человека.
Вакцинация продолжается во всех регионах страны.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Азербайджане 18 января стартовала прививочная кампания от SARS-CoV-2.