Москва, , 15:05 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что вхождение Крыма в состав России — это результато того, что страна существенно укрепилась за последние 20 лет. Об этом глава государства сказал в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Президент России Владимир Путин на концерте в честь седьмой годовщины присоединения Крыма Kremlin.ru

По мнению Путина, за прошедшие 20 лет Россия смогла восстановиться как единое централизованное государство. А возвращения Крыма в состав России — это поистине историческое событие, которое стало возможным благодаря тому, что Россия укрепилась изнутри.

«Главная веха — это собирание, восстановление России как единого централизованного государства. Что касается возвращения Крыма и Севастополя — как я в свое время говорил «в родную гавань» — то, да, это, конечно, яркое событие. Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри», — сказал Владимир Путин.

Путин также напомнил, что в конце 90-х годов XX века Россия подошла к очень опасной черте за которой страну могло ожидать все что угодно. Однако, благодаря терпению и трудолюбию, а также мужеству народа России удалось удержать страну и восстановить ее. Отдельно Путин вспомнил о событиях на Кавказе.

«благодаря терпению… трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой угрозой террористической, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику», — сказал президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта отмечалась очередная годовщина возвращения Крыма в состав России. Тогда, в начале 2014 года, на Украине бандеровцы и их приспешники по приказу Запада совершили государственный переворот. Жители Крыма не захотели мириться с насильственным захватом власти и провели референдум о самоопределении. Подавляющее большинство жителей полуострова, в том числе и крымские татары, проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь вернулись в состав России.

18 марта отмечается в России как день возвращения Крыма и Севастополя. В этот день был подписан договор о принятии в состав Российской Федерации двух новых субъектов.