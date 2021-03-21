Калининград, , 15:00 — REGNUM Российское автосборочное предприятие «Автотор» сократит модельный ряд производимых на заводе в Калининграде автомобилей BMW. Об этом председатель совета директоров ООО «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов сообщил агентству «Финмаркет».

Горбунов рассказал, что решение о сокращении числа выпускаемых моделей автомобилей BMW с восьми до трёх было принято по соображениям экономической целесообразности. Он отметил, что в 2021 году на заводе «Автотор» будет произведено около 12 тысяч автомобилей BWM, не указав конкретные модели.

По данным портала «Авторевю», на конвейере «Автотора» продолжат собирать кроссоверы BMW X5, X6 и X7. Ранее на заводе также собирали седаны пятой и седьмой серии, а также модели BWM X1, X3 и X4.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в марте председатель совета директоров «Автотор» Валерий Горбунов заявил, что компания планирует выпустить первую партию электромобилей до конца 2023 года.

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