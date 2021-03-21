Киев, , 14:49 — REGNUM Организаторами акции радикалов, которая состоялась 20 марта у здания офиса президента Украины в Киеве, являются организации, близкие к бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, о чем он написал 21 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, сначала заявка на проведение акции (которая состоялась накануне, 20 марта, у офиса президента Украины — ИА REGNUM) поступила от «формальных и неформальных» организаторов, среди которых особое место заняли «Рух опору капітуляції» («Движение сопротивления капитуляции» — ИА REGNUM), «Вільні люди» («Свободные люди» — ИА REGNUM), «Дем сокира» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Справа громад» («Дело громад» — ИА REGNUM) и несколько других организаций.

«Все они и так или иначе связаны с реваншистской жаждой Порошенко и с его материально-ресурсным обеспечением», — добавил он.

Подоляк отметил, что главными задачами акции в Киеве были »унизить государство, государственные институты, обеспечить идеальную визуальную картинку ненависти и беспредела».

» О н (Петр Порошенко — ИА REGNUM) никуда не исчез. Он активно пытается гадить. Всегда и везде. И обязательно ныть при этом… он остался верен себе — никакого созидания, только грязь и компромат. Если где-то дурно пахнет, там обязательно будет видна тень Порошенко… Субботнее уродство организовано именно и только жадностью Порошенко», — убежден политик.

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Напомним, ранее в офисе президента Украины сообщили, что по предварительным подсчетам сумма ущерба зданию офиса украинского президента в Киеве, где 20 марта состоялась акция радикалов, составила около двух миллионов гривен.