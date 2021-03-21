Киев, 21 марта 2021, 14:49 — REGNUM Организаторами акции радикалов, которая состоялась 20 марта у здания офиса президента Украины в Киеве, являются организации, близкие к бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, о чем он написал 21 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, сначала заявка на проведение акции (которая состоялась накануне, 20 марта, у офиса президента Украины — ИА REGNUM) поступила от «формальных и неформальных» организаторов, среди которых особое место заняли «Рух опору капітуляції» («Движение сопротивления капитуляции» — ИА REGNUM), «Вільні люди» («Свободные люди» — ИА REGNUM), «Дем сокира» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Справа громад» («Дело громад» — ИА REGNUM) и несколько других организаций.
Подоляк отметил, что главными задачами акции в Киеве были »унизить государство, государственные институты, обеспечить идеальную визуальную картинку ненависти и беспредела».
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Напомним, ранее в офисе президента Украины сообщили, что по предварительным подсчетам сумма ущерба зданию офиса украинского президента в Киеве, где 20 марта состоялась акция радикалов, составила около двух миллионов гривен.