Москва, 21 марта, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Иван Петров. Меж двух зол. Православное духовенство на временно оккупированной территории РСФСР в 1941—1944 гг. М.: НП «Посев», 2021

Иван Петров. Меж двух зол. Православное духовенство на временно оккупированной территории РСФСР в 1941–1944 гг. М.: НП «Посев», 2021

Нельзя сказать, что бы история Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны была мало знакома читателю, в том числе и далекому от научной литературы. Неоднократно издавался роман Александра Сегеня «Поп», есть и его одноименная экранизация (режиссер Владимир Хотиненко). Ну, а для профессионального историка существуют обстоятельные монографии Михаила Шкаровского, Константина Обозного и ряда других экспертов.

Тем не менее данная тема, и в первую очередь такой ее драматический аспект, как существование клира на занятых неприятелем территориях, остается до конца не изученной.

Новая монография историка Ивана Петрова (СПбГУ) рассматривает проблему комплексно. Исследователь, опираясь на документы из четырех десятков отечественных и зарубежных архивов, подробно реконструирует прошедшие события. В числе прочего он анализирует положение православных приходов в Советском Союзе в предвоенные годы и, в частности, государственную антирелигиозную пропаганду.

Одновременно Петров пишет об общих установках нацистского руководства по отношению к церкви. Затрагивается автором книги и такой аспект, как влияние (а зачастую и прямое проникновение) клира Русской православной церкви заграницей, а также роль поместных церквей (Болгарской, Румынской) и, как следствие, неизбежные в результате подобных смешений канонические проблемы.

Отдельные главы посвящены феномену Псковской миссии и формированию приходской системы на территории Крыма.

Но наиболее сложный вопрос связан с участием священнослужителей в коллаборации и движении Сопротивления. Он раскрывает весь спектр политических предпочтений, от принятия (искреннего или вынужденного) нацистского режима, утопических попыток создания так называемой третьей силы (независимого от Москвы и Берлина военно-политического движения) и, наконец, готовности поддержать Советскую власть, несмотря на горечь всех нанесенных ею до войны обид (память о гонении на церковь, включая репрессии в отношении священнослужителей и безбожные пятилетки, никто не отменял).

Книгу завершает глава об эвакуации приходов, жизни части священников и причта в эмиграции, а также о следственных действиях советских властей в отношении духовенства и мирян, заподозренных в коллаборации.

Отдельный вопрос: сколько всего среди оказавшихся на оккупированной территории священнослужителей было предателей, а сколько пастырей, стремившихся к возрождению церковной жизни.