Астрахань, , 14:36 — REGNUM В Астраханской области 21 марта подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Всего в регионе было зарегистрировано 30 тыс. 80 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 394 человека.

Выздоровели 26 тыс. 636 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 634 человека скончались. За сутки подтверждено четыре новых летальных случая.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,98.