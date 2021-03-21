Ньюкасл, Великобритания, 21 марта 2021, 14:51 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Ньюкасл» не намерено отправлять в отставку своего главного тренера команды Стива Брюса. Об этом 21 марта сообщает Chronicle.
По данным издания, 60-летний специалист все еще пользуется серьезным кредитом доверия у владельца клуба Майка Эшли.
При этом отмечается, что разгромное поражение «Ньюксала» от «Брайтона» (0:3) в матче 29-го тура чемпионата Англии никаким образом не повлияло на позиции нынешнего главного тренера.
Отметим, в настоящее время «Ньюкасл» имеет в активе 28 очков и находится на семнадцатом месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги.