Ньюкасл, Великобритания, , 14:51 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Ньюкасл» не намерено отправлять в отставку своего главного тренера команды Стива Брюса. Об этом 21 марта сообщает Chronicle.

По данным издания, 60-летний специалист все еще пользуется серьезным кредитом доверия у владельца клуба Майка Эшли.

При этом отмечается, что разгромное поражение «Ньюксала» от «Брайтона» (0:3) в матче 29-го тура чемпионата Англии никаким образом не повлияло на позиции нынешнего главного тренера.

Отметим, в настоящее время «Ньюкасл» имеет в активе 28 очков и находится на семнадцатом месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги.