Тамбов, , 14:31 — REGNUM В Тамбовской области 21 марта подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Столько же было выявлено сутками ранее.

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Всего в области был зарегистрирован 28 тыс. 481 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 26 тыс. 150 пациентов, в том числе 70 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 387 человек. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.