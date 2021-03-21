Колпино, Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM В пригороде Санкт-Петербурга — городе Колпино — трехлетний ребёнок получил ожоги из-за разгерметизации домашнего самогонного аппарата. Также пострадали двое взрослых. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел в девятиэтажном жилом доме по улице Пролетарская, 54, в городе Колпино. На пятом этаже произошла разгерметизация самогонного аппарата без последующего горения. В результате чего в квартире выбило окно.

После осмотра медиками на месте происшествия госпитализированы три человека — двое мужчин и трёхлетний ребенок.

«Конструкции здания не повреждены. В двух комнатах квартиры нарушено остекление», — уточнили в ведомстве.