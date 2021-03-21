Париж, , 14:27 — REGNUM Высокую оценку российским ракетам семейства «Союз» дал глава французской компании Arianespace Стефан Исраэль в эфире радиостанции France Inter.

Компания Arianespace предоставляет услуги по космическим запускам на коммерческой основе. Одним из крупнейших действующих контрактов Arianespace является соглашение о запуске спутников британской компании OneWeb. Эти пуски производятся российскими ракетами-носителями «Союз» по контракту с Главкосмосом (дочерняя структура Роскосмоса) с космодромов «Байконур», «Восточный» и «Куру» во Французской Гвиане.

«Применение ракет «Союз» — хорошее партнёрство с Россией… очередной запуск будет произведён на будущей неделе в ночь со среды на четверг», — отметил Стефан Исраэль.

Компания OneWeb формирует группировку спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Сейчас на орбите находится 110 спутников OneWeb, общий состав группировки будет доведён до 600 аппаратов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, на 25 марта запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb с космодрома «Восточный».